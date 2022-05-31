На ЗАЭС полтысячи оккупантов и взрывчатка, гарантировать безопасность не можем – Энергоатом

На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Источник: глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в Медиацентре Украина – Укринформ

Детали: По словам Котина, российские оккупанты находятся непосредственно на самой ЗАЭС, предварительно их там около 500 солдат и большое количество техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для ее работы.

Реклама:

Прямая речь: "Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать электричество в энергосистему Украины. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков. Есть факты издевательства над персоналом, есть факты похищения людей. Около недели назад российские оккупанты расстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь".

Детали: Котин также заявил, что россияне используют Запорожскую АЭС в качестве военной базы.

"Запорожская атомная электростанция и в мирное время – это хорошо укрепленный объект. Который имеет хорошую систему наблюдения, ограждение, специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха. Эта станция имеет столовые и другие необходимые помещения, где можно разместить множество людей. То есть, это идеальная военная база. Более того, россияне понимают, что то количество находящихся там ядерных материалов их защищает. Украина не будет бить по такому объекту", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Котин рассказал, что одной из причин, почему россияне захватывали и захватывают украинские атомные электростанции, могут быть "фантомные боли" президента РФ Владимира Путина, который еще в 2000 году имел планы объединить атомный комплекс Украины и России.

Глава "Энергоатома" также отверг возможность передачи украинской электроэнергии на оккупированные территории.

"Технически производимую в Украине электроэнергию невозможно передавать на оккупированные территории. Запорожская атомная станция полностью подсоединена к электросистеме Украины. Есть отдельные линии, которые ведут на Крым, но они повреждены еще с 2015 года. Для того чтобы их восстановить, необходимо провести очень большую работу и потратить очень значительные средства", - сказал Котин.

Что предшествовало: 23 мая российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его. Врачи борются за его жизнь.

Предыстория: