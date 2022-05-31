Стало відомо, які російські канали відключать в ЄС в рамках шостого пакета санкцій
Європейський Союз відключить російські канали Rossiya24, TV center International, RTR Planeta в рамках шостого пакета санкцій.
Про це йдеться у заяві Міністерства культури та інформаційної політики України, пише "Європейська правда".
Російські ресурси відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС.
"Блокування цих трьох російських каналів в ЄС – є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту…Російська пропаганда – вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.
Після саміту ЄС було оголошено про санкції проти трьох російських телеканалів, але проти яких конкретно, не називалося.
Раніше в Європейському Союзі вже були заборонені Sputnik та Russia Today.
Нагадаємо, лідери ЄС на саміті ухвалили політичне про запровадження нафтового ембарго проти Росії. Юридично воно має бути затверджене у середу-четвер.
Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту.
Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.
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