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Стало известно, какие российские каналы будут отключены в ЕС в рамках шестого пакета санкций

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 20:51

Европейский Союз отключит российские каналы Rossiya24, TV center International, RTR Planeta в рамках шестого пакета санкций.

Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет "Европейская правда".

Российские ресурсы будут отключены от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.

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"Блокировка этих трех российских каналов в ЕС – важное достижение информационно-дипломатического фронта…Российская пропаганда – убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах. Поэтому ее запрет в ЕС – большой шаг в борьбе с врагом", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

После саммита ЕС было объявлено о санкциях против трех российских телеканалов, но каких именно конкретно не называлось.

Ранее в Европейском Союзе уже были запрещены Sputnik и Russia Today.

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Напомним, лидеры ЕС на саммите приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России. Юридически решение будет утверждено в среду-четверг.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти.

Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтефе эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Об итогах саммита смотрите в новом видео "Европейской правды" - Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины

Темы: ЕСтелевидениесанкции
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