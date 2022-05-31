В ОП назвали заяви Патрушева про захоплення Польщею заходу України галюцінаціями

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви секретар Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про те що Польща начебто починає захоплювати західну Україну, "класичними галюцинаціями" російських ЗМІ.

Джерело: повідомлення Подоляка у Твіттер

Пряма мова Подоляка: "Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру".

Передісторія: У вівторок секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.