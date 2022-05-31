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В ОП назвали заяви Патрушева про захоплення Польщею заходу України галюцінаціями

"Українська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 21:09

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви секретар Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про те що Польща начебто починає захоплювати західну Україну, "класичними галюцинаціями" російських ЗМІ.

Джерело: повідомлення Подоляка у Твіттер

Пряма мова Подоляка: "Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру".

Передісторія: У вівторок секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Польща переходить до захоплення територій на заході України.

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Теми: Росіяпропаганда
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