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В ОП назвали заявления Патрушева о захвате Польшей западной Украины галлюцинациями

"Украинская правда"Вторник, 31 мая 2022, 21:09

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Польша вроде бы начинает захватывать западную Украину, "классическими галлюцинациями" российских СМИ.

Источник: сообщение Подоляка в Твиттер

Прямая речь Подоляка: "Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить мероприятие Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда, безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру".

Предыстория: Во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

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Украинская правда
Темы: Росcияпропаганда
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