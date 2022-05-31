В Запоріжжі теж прибирають захисні споруди. В міськраді пояснили, чому

Міська влада Запоріжжя вирішила послабити деякі оборонні заходи задля відновлення економічної активності в місті.

Джерело: повідомлення секретаря міської ради Запоріжжя Анатолія Куртєва

Пряма мова Куртєва: "Через увімкнення у місті вуличного освітлення та через те, що на вулицях Запоріжжя подекуди збільшується відстань між їжаками, у соцмережах шириться паніка. Вже майже добу ви пишете про те, що місто здають, про те, що тут збираються зустрічати рашистів та інші нісенітниці.

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Тому давайте зараз розберемо ці питання по поличкам і більше не будемо до них повертатися. Дивіться, коли тільки розпочалося широкомасштабне вторгнення, і орки почали швидко просуватися нашою областю, ми у свою чергу почали активно готуватися до того, що, можливо, нам доведеться обороняти місто або навіть вести вуличні бої. Саме тому ми демонтували дорожні знаки, вимкнули вуличне освітлення, ввели режим світломаскування та запровадили тривалу комендантську годину. Усі ці заходи дуже сильно вдарили по економіці міста, але вони були для Запоріжжя першочерговими та просто життєво необхідними.

На сьогодні ситуація вже інша. Підступи до міста дуже міцно укріплені. Зараз Запоріжжя – це справжня фортеця. І ми впевнені, що рашистські війська сюди не пройдуть. Так, у нас залишається загроза повітряних атак, але в сухопутному плані місто захищене дуже надійно. І тому зараз нам потрібно дуже сильно сконцентруватися на економічній відбудові Запоріжжя. Тому що надходження до міського бюджету зараз знаходяться майже на нульовому рівні і, чесно вам скажу, якщо так триватиме і далі, то вже через три місяці в місті може наступити економічний крах, і нам і без російських військ тут буде непереливки".

Деталі: Куртєв наголосив, що всі заходи вживаються для відновлення економіки міста.

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