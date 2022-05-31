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В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему

"Украинская правда"Вторник, 31 мая 2022, 22:24
Фото: Украинская правда

Городские власти Запорожья решили ослабить некоторые оборонные меры для восстановления экономической активности в городе.

Источник: сообщение секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева

Прямая речь Куртева: "Из-за включения в городе уличного освещения и из-за того, что на улицах Запорожья иногда увеличивается расстояние между ежами, в соцсетях распространяется паника. Уже почти сутки вы пишете о том, что город сдают, о том, что здесь собираются встречать рашистов и другую чепуху.

Поэтому давайте сейчас разберем эти вопросы по полочкам и больше не будем возвращаться к ним. Смотрите, когда только началось широкомасштабное вторжение, и орки начали быстро продвигаться по нашей области, мы в свою очередь начали активно готовиться к тому, что, возможно, нам придется оборонять город или даже вести уличные бои.

Именно поэтому мы демонтировали дорожные знаки, выключили уличное освещение, ввели режим светомаски и ввели длительный комендантский час. Все эти меры сильно ударили по экономике города, но они были для Запорожья первоочередными и просто жизненно необходимыми.

На сегодняшний день ситуация уже другая. Подступы к городу очень крепко укреплены. Сейчас Запорожье – это настоящая крепость. И мы уверены, что рашистские войска сюда не пройдут. Да, у нас остается угроза воздушных атак, но в сухопутном плане город защищен очень надежно. И потому сейчас нам нужно очень сильно сконцентрироваться на экономическом восстановлении Запорожья. Потому что поступления в городской бюджет сейчас находятся почти на нулевом уровне и, честно вам скажу, если так будет продолжаться и дальше, то уже через три месяца в городе может наступить экономический крах, и нам и без российских войск здесь не поздоровится".

Детали: Куртев подчеркнул, что все меры принимаются по восстановлению экономики города.

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Предыстория: На прошлой неделе с улиц в центре Одессы начали убирать противотанковые "ежи" и баррикады, которые установили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинская правда
Темы: Запорожье
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