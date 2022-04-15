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Центр Одеси звільняють від барикад і протитанкових загороджень 

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 16:17
вантажівка забирає протитанкові їжаки з дерибасівської. Фото: думская.нет

Із вулиць у середмісті Одеси прибирають протитанкові "їжаки" та барикади, які встановили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: місцеве видання "Думская.net"

Деталі: Очевидці розповіли виданню, що з центральних вулиць міста вивозять протитанкові "їжаки", які встановили на проїздах до вулиці Дерибасівської та культурних пам’яток.

Із вулиць также поступово розбирають барикади з мішків із піском. За словами депутатки Одеської районної ради Наталі Богаченко, протитанкові загороди надішлють на Миколаївсько-Херсонський напрямок.

 
Фото: Думская.нет
 
Фото: Думская.нет
 
Фото: Думская.нет

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Передісторія:

  • На початку березня Дерибасівську та середмістя Одеси заблокували протитанковими їжаками. Військове командування очікувало, що росіяни можуть здійснити висадку десанту з моря.
  • Пам’ятник Дюку на Приморському бульварі обклали горою мішків із піском.
  • Увечері 14 квітня російське військове командування повідомило, що флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва" затонув поблизу Севастополя. Цей корабель окупантів був ключовим у командуванні та протиракетній підтримці при здійсненні можливої операції з висадки десанту на українському морському узбережжі.
  • На початку квітня військова адміністрація повідомила, що в окупованому Придністров’ї здійснюють підготовку російських військ із можливим наступом на Одесу.

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Теми: ОдесаЧорне моревійнаОдеська область
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