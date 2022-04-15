Центр Одеси звільняють від барикад і протитанкових загороджень 

Із вулиць у середмісті Одеси прибирають протитанкові "їжаки" та барикади, які встановили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: місцеве видання "Думская.net"

Деталі: Очевидці розповіли виданню, що з центральних вулиць міста вивозять протитанкові "їжаки", які встановили на проїздах до вулиці Дерибасівської та культурних пам’яток.

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Із вулиць также поступово розбирають барикади з мішків із піском. За словами депутатки Одеської районної ради Наталі Богаченко, протитанкові загороди надішлють на Миколаївсько-Херсонський напрямок.

Фото: Думская.нет

Фото: Думская.нет

Фото: Думская.нет

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