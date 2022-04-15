Центр Одеси звільняють від барикад і протитанкових загороджень 

Із вулиць у середмісті Одеси прибирають протитанкові "їжаки" та барикади, які встановили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: місцеве видання "Думская.net"

Деталі: Очевидці розповіли виданню, що з центральних вулиць міста вивозять протитанкові "їжаки", які встановили на проїздах до вулиці Дерибасівської та культурних пам’яток.

Із вулиць также поступово розбирають барикади з мішків із піском. За словами депутатки Одеської районної ради Наталі Богаченко, протитанкові загороди надішлють на Миколаївсько-Херсонський напрямок.

Фото: Думская.нет

Фото: Думская.нет

Фото: Думская.нет

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Передісторія:

На початку березня Дерибасівську та середмістя Одеси заблокували протитанковими їжаками. Військове командування очікувало, що росіяни можуть здійснити висадку десанту з моря.

Пам’ятник Дюку на Приморському бульварі обклали горою мішків із піском.

Увечері 14 квітня російське військове командування повідомило, що флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва" затонув поблизу Севастополя. Цей корабель окупантів був ключовим у командуванні та протиракетній підтримці при здійсненні можливої операції з висадки десанту на українському морському узбережжі.

На початку квітня військова адміністрація повідомила, що в окупованому Придністров’ї здійснюють підготовку російських військ із можливим наступом на Одесу.