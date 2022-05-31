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Зеленський: Щойно запрацює 6-й пакет санкцій, почнемо готувати 7-й

Катерина ТищенкоВівторок, 31 травня 2022, 22:39
Володимир Зеленський, фото ОП

Одразу після того, коли запрацює шостий санкційний пакет ЄС проти Росії, почнеться підготовка сьомого.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Дослівно: "Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий.

Зрештою, не повинно залишитися жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом".

Деталі: Зеленський зазначив, що завдяки значному обмеженню імпорту нафти з Росії, яке передбачено погодженим шостим пакетом санкцій ЄС, Росія втратить десятки мільярдів євро, які "тепер не зможе направити на фінансування терору".

"Але важливо розуміти також те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Стратегічно це залишає РФ на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватись. А отже, програє економічно", - сказав він.

Що передувало: В ніч на вівторок лідери ЄС на саміті ухвалили політичне про запровадження нафтового ембарго проти Росії. Юридично воно має бути затверджене у середу-четвер.

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Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтофе ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив також, що шостий пакет санкцій Європейського союзу передбачає обмеження щодо десятків російських олігархів.

Теми: ЗеленськийсанкціїЄСРосія
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