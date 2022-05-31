Зеленский: Как только заработает 6-й пакет санкций, начнем готовить 7-й

Сразу после того, как заработает шестой санкционный пакет ЕС против России начнется подготовка седьмого.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Дословно: "Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, начнем готовить седьмой.

В конце концов, не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом".

Детали: Зеленский отметил, что благодаря значительному ограничению импорта нефти из России, предусмотренному согласованным шестым пакетом санкций ЕС, Россия потеряет десятки миллиардов евро, которые "теперь не сможет направить на финансирование террора".

"Но важно понимать также, что отказ европейских стран от российской нефти и от другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет РФ на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проиграет экономически", – сказал он.

Что предшествовало: В ночь на вторник лидеры ЕС на саммите приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России. Юридически решение будет утверждено в среду-четверг.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтефе эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шестой пакет санкций Европейского союза предусматривает ограничения в отношении десятков российских олигархов.