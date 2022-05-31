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Зеленський звернувся до тих, хто вказує, як треба воювати: дивіться на весь фронт

Вівторок, 31 травня 2022, 22:51
Зеленський звернувся до тих, хто вказує, як треба воювати: дивіться на весь фронт

Президент Володимир Зеленський закликав українців оцінювати ситуація по всій лінії фронту, а не лише у найважчих місцях.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, "підганяти" Збройні Сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку.

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Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів.

Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно, не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту.  

Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Ввечері у вівторок голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що більшу частину Сєвєродонецька на Луганщині контролюють російські війська, але ризику оточення бійців ЗСУ наразі немає.

Теми: Зеленськийвійна
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