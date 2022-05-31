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Зеленский обратился к тем, кто указывает, как нужно воевать: смотрите на весь фронт

Вторник, 31 мая 2022, 22:51

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев оценивать ситуацию по всей линии фронта, а не только в самых тяжелых местах.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Хочу сегодня обратиться и к тем, кто пытается, скажем так, "подгонять" Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего. Украина ценит каждое мнение.

Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечены в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов.

Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно, не по одному участку, где наиболее жестко и которая привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту.

Ситуация на Донбасском направлении очень сложна. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии за рубежом, в частности слепое авиабомбардирование, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие абсолютно приемлемо".

Предыстория: Вечером во вторник глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что большую часть Северодонецка в Луганской области контролируют российские войска, но риска окружения бойцов ВСУ пока нет.

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Темы: Зеленскийвойна
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