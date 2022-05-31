Луганщина: окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, у місті бої

Більшу частину Сєвєродонецька на Луганщині контролюють російські війська, але ризику оточення бійців ЗСУ наразі немає.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода у вівторок ввечері

Пряма мова: "Бої вже йдуть всередині міста. Російські війська контролюють більшу частину міста. Але побоювання того, що десь будуть оточені наші військові… такого не станеться. Є можливість маневрувати. Військові спокійно тримають оборону на тих позиціях, які займають зараз".

Деталі: Гайдай розповів, що в місті пошкоджено близько 90% усіх будинків. З них 60% відновленню майже не підлягають. Також повністю зруйнована критична інфраструктура, центрального постачання води, газу чи електроенергії немає.

Евакуація з міста практично неможлива, гуманітарна допомога також не завозиться.

"Зараз підвезти гуманітарні вантажі в місто немає можливості, тому що бої йдуть всередині. Тому я й закликаю місцевих жителів, щоб вони ховалися в укриття. Зараз із Сєвєродонецька немає ніякої можливості виїхати. З певної частини, яку контролюють українські війська – можливо, але це дуже ризиковано. Шанси вирватись дуже маленькі. Тому ризикувати життям людей просто немає сенсу", - зазначив голова ОВА.

Що передувало: У вівторок зранку голова Сєвєродонецької районної держадміністрації Роман Власенко заявляв, що близько 50% міста захоплено російськими військами.

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі ЗСУ вранці 31 травня повідомили, що на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк. На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.