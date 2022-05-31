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Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Катерина ТищенкоВторник, 31 мая 2022, 22:56
Президент заявил об успехах ВСУ в Херсонской и Харьковской областях
Владимир Зеленский, фото ОП

Зеленский отметил успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области.

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Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области. Ключевое направление – Гуляйполе и Орехово".

Детали: Зеленский подчеркнул, что украинские военные "остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве".

Что предшествовало: 30 мая в Генштабе сообщили, что украинские войска заставили врага отойти из населенного пункта Николаевка Херсонской области.

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29 мая председатель Харьковской ОВА проинформировал Зеленского, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, но уже 5% были освобождены от российских захватчиков.

Темы: ЗеленскийХарьковская областьХерсонская областьвойна
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