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Росіяни вивезли з окупованих територій третину запасів зерна — майже пів мільйона тонн

Середа, 4 травня 2022, 01:30

Росіяни вивезли  загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих українських областей – тобто третину всіх запасів в регіонах.

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі "Еспресо"

Пряма мова: "На тимчасово окупованих територіях було залишено близько 1,3 мільйона тонн зернових. Які, перш за все, потрібні для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть, і виконання необхідних весняних польових робіт з точки зору посіву ярих культур. Жодних стратегічних запасів там не було…

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Ми маємо уже підтвердження з кожного регіону – Запорізької області, Херсонської області, Донецької, Луганської  - з кожної близько 100 тисяч (тонн зернових – Ред.) вивезено".

Деталі: Зазначається, що якщо це продовжуватиметься і будуть вивозитися не запаси, а те, що в регіонах було залишено для харчування до нового врожаю, може з’явитися загроза голоду.

Що передувало: Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти мають на меті влаштувати голодомор – у Рубіжному знищили сучасний елеваторний комплекс.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 28 квітня  повідомлялося, що в Красноярському краї  РФ вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок незаконних поставок з частково окупованої Херсонщини, оскільки в краї гостро відчувається нестача овочів та зернових культур внаслідок санкцій.
  • Представник країни-окупанта голова російського комітету Владислав Зирянов заявив, що "такий досвід" зможуть "успішно" впровадити надалі "колеги" з інших регіонів Росії.
  • Однак згодом з сайту Законодавчих зборів Красноярського краю РФ зникла новина про те, що депутати краю підтримали постачання зерна з Херсонщини.

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