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Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптера, літаків і "Градів": влучили в школу

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 12:57
Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптера, літаків і Градів: влучили в школу

Вночі російські війська обстріляли Сумську область: є влучання в школу та інші об'єкти інфраструктури.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: "Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади.

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Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури.

Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці".

Оновлено: Прикордонники повідомили також про ранкові обстріли Сумщини з російських літаків.

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Два обстріли були здійснені майже одночасно на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського прикордонного загону.

Повідомляється, що в кожному випадку реактивний літак ВКС  Росії з наближенням до кордону робив по кілька пусків некерованими реактивними снарядами, які розривалися на території України, на глибині до 2 кілометрів від кордону.

Внаслідок цих хаотичних обстрілів, на щастя, жертв чи пошкоджень об’єктів інфраструктури не було. Постраждали лише поля і посіви.

❗️Сьогодні вранці ворожі літаки двічі обстріляли Сумщину ▪️Обидва обстріли були здійснені майже одночасно на ділянці...

Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 4 травня 2022 р.

Що передувало: Пообіді 3 травня Сумщину обстрілювали з території Росії. Зокрема з боку російського населеного пункту Локоть з важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району.

У квітні в рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки. Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається. Прикордонники наголошували: залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

Читайте також: Росіяни "прикрасили" українську вежу триколором: прикордонники скинули на нього вибухівку

Як Сумщина першою зустріла, а згодом зупинила ворога дорогою на Київ. Інтерв'ю Дмитра Живицького

Теми: Сумська областьвійна
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