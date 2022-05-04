Екіпаж крейсера "Москва" міг на понад половину складатися зі строковиків – ЗМІ

Журналісти-розслідувачі вважають, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися з військовослужбовців строкової служби.

Джерело: розслідувачі "Агентство" з посиланням на джерела

Деталі: Два джерела – одне з них постійно контактує з батьками зниклих моряків із "Москви", друге спілкувалося з офіцерами Чорноморського флоту – стверджують, що екіпаж корабля міг на дві третини складатися із строковиків.

Перше джерело називає зразкову цифру в 300 осіб, пояснюючи, що "потрібні матроси "принеси-подай", всі строковики ВМФ розподілені кораблями".

Експерт з флоту РФ, капітан 1-го рангу в запасі повідомив виданню, що на крейсері "завжди були і є термінові", тому що "замінити його частину, відправити строковиків додому до мами, а контрактників - виконувати бойові завдання швидко неможливо".

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель однієї людини з "Москви", ще 27 оголосили зниклими безвісти.

"Агентство" нарахувало 13 матросів, про зникнення яких заявили рідні, родичам ще одного матроса командири сказали, що він загинув. Як мінімум 10 людей із цих 14, як стверджують їхні батьки, були терміновими.

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