Екіпаж крейсера "Москва" міг на понад половину складатися зі строковиків – ЗМІ
Журналісти-розслідувачі вважають, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися з військовослужбовців строкової служби.
Джерело: розслідувачі "Агентство" з посиланням на джерела
Деталі: Два джерела – одне з них постійно контактує з батьками зниклих моряків із "Москви", друге спілкувалося з офіцерами Чорноморського флоту – стверджують, що екіпаж корабля міг на дві третини складатися із строковиків.
Перше джерело називає зразкову цифру в 300 осіб, пояснюючи, що "потрібні матроси "принеси-подай", всі строковики ВМФ розподілені кораблями".
Експерт з флоту РФ, капітан 1-го рангу в запасі повідомив виданню, що на крейсері "завжди були і є термінові", тому що "замінити його частину, відправити строковиків додому до мами, а контрактників - виконувати бойові завдання швидко неможливо".
Офіційно Міноборони РФ визнало загибель однієї людини з "Москви", ще 27 оголосили зниклими безвісти.
"Агентство" нарахувало 13 матросів, про зникнення яких заявили рідні, родичам ще одного матроса командири сказали, що він загинув. Як мінімум 10 людей із цих 14, як стверджують їхні батьки, були терміновими.
Передісторія:
- Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбитофлагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
- "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкоюодного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
- Російські медіа опублікували "свіже" відеозустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українською ракетою і затонув.
- Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені.