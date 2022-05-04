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Київщина: виявили 4 убитих росіянами, серед них дитина

Ірина БалачукСереда, 4 травня 2022, 14:58
Фото поліції

Тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів, виявили у Київській області, серед них – дитина 10 років.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Дослівно поліція: "У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду. Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку".

Деталі: Тіла виявили 3 травня. 

 
Фото поліції

Того ж дня у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.

Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озерщина. Вона загинула у пожежі  у власній оселі, яка загорілася внаслідок ворожої атаки. 

 
фото поліції

Поліція провела попередній огляд тіл загиблих і доправила їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 травня поліція повідомила, що у Київській області за добу виявили ще 20 тіл мирних мешканців, яких убили російські окупанти.

Передісторія: 

Теми: Київська областьвійнажертви
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