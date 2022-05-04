У Росії триває прихована мобілізація безробітних і "казаків" – розвідка

російські казаки на параді в москві 9 травня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Українська розвідка встановила, що в Росії проводять заходи із прихованої мобілізації колишніх військовослужбовців, безробітних та російських "казаків" із південних областей.

Джерело: звіт Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації.

Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється набору "добровольців" з числа російських "казаків" Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн".

Деталі: Крім того, добровольців шукають і в Приморському краї на Далекому Сході. Українські розвідники твердять, що охочим поїхати воювати в Україну пропонують щонайменше 200 тисяч рублів (майже 90 тисяч гривень) щомісяця.

У Бєлґородській, Брянській та Курській областях, які межують з Україною, проводять подібні заходи щодо вербування охочих пройти "коротку військову службу за контрактом" до 3 місяців. Крім того, в цих областях проводять підготовку до часткової мобілізації чоловічого населення в разі різкого погіршення ситуації в театрі ведення бойових дій в Україні.

Однак серед охочих приєднатися до військових сил Росії ширяться чутки про значні втрати Росії у війні проти України. Також військові окупаційних військ РФ не можуть отримати обіцяні гроші або отримають суттєво менші суми, ніж домовлялися при підписанні контрактів.

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