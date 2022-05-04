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Зеленський просить ООН сприяти евакуації поранених з "Азовсталі"

Світлана КізіловаСереда, 4 травня 2022, 22:59

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, під час переговорів глава держави просив допомогти евакуювати з "Азовсталі" усіх поранених.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку".

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Деталі: Глава держави також висловив подяку особисто Генсеку ООН за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі" у Маріуполі.

Зеленський поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Дослівно: "Президент України подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • У Росії заявили, що з 8 ранку четверга відкриють гуманітарний коридор для евакуації цивільних з території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, при цьому про військових, зокрема, поранених не йдеться.
  • Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях. У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями на той час не було.
  • У черговому зверненні військові полку "Азов" розповіли, що українські захисники другу добу поспіль ведуть важкі бої з російськими окупантами, які прорвалися на територію заводу "Азовсталь".ва.

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Теми: МаріупольевакуаціяООНЗеленський
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