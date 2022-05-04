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Другу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"

Денис КарловськийСереда, 4 травня 2022, 22:57
бомбардування заводу "азовсталь" росіянами. фото: anadolu agency via getty images

У черговому зверненні військові полку "Азов" розповіли, що українські захисники другу добу поспіль ведуть важкі бої з російськими окупантами, які прорвалися на територію заводу "Азовсталь".

Джерело: звернення командира полку "Азов" Дениса Прокопенка

Пряма мова Прокопенка: "Уже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі, кровопролитні бої.

Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують!

Ситуація вкрай складна! Але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ – тримати оборону".

Деталі: Прокопенко нагадав, що захисники Маріуполя боронять місто вже 70 діб. Із 25 квітня вони опинилися в оточенні російськими окупантами на території меткомбінату "Азовсталь" і ведуть операцію з кругової оборони.

Російські окупанти провели штурм та зуміли прорватися на територію, де перебувають українські захисники. 

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • Удень 4 травня рідні та друзі військових Маріупольського гарнізону вийшли на протести в центрі Києва. Вони закликали владу й світ об’єднати зусилля, аби врятувати з оточення захисників Маріуполя.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що другу добу поспіль триває штурм позицій українських захисників на "Азовсталі". За його словами, окупанти вже на території заводу.
  • Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 травня висловив своє переконання, що українській владі вдасться врятувати з "Азовсталі" і решту цивільних, і військових.
  • Генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі заявив, що кілька бомбосховищ на заводі настільки потужні, що здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.

Теми: Азов Маріупольбойові діївійна
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