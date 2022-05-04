Другу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"

У черговому зверненні військові полку "Азов" розповіли, що українські захисники другу добу поспіль ведуть важкі бої з російськими окупантами, які прорвалися на територію заводу "Азовсталь".

Джерело: звернення командира полку "Азов" Дениса Прокопенка

Пряма мова Прокопенка: "Уже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі, кровопролитні бої.

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Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують!

Ситуація вкрай складна! Але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ – тримати оборону".

Деталі: Прокопенко нагадав, що захисники Маріуполя боронять місто вже 70 діб. Із 25 квітня вони опинилися в оточенні російськими окупантами на території меткомбінату "Азовсталь" і ведуть операцію з кругової оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти провели штурм та зуміли прорватися на територію, де перебувають українські захисники.

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