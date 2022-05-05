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Терехов посадив квіти біля меморіалу Слави, але закликав містян не ходити туди 9 травня

Денис КарловськийЧетвер, 5 травня 2022, 20:31
ігор терехов. скриншот відеозвернення

Мер Харкова Ігор Терехов прозвітував, що міські служби посадили квіти в Меморіалы Слави, але закликав харків’ян не ходити туди на свято 9 Травня.

Джерело: telegram-канал Терехова

Пряма мова Терехова: "Харків’яни, наближається святе для нас свято – День Перемоги. Ви можете бачити в інформаційному просторі, що наш ворог готується до цього свята. Правда, готується своєрідно. Влаштував бомбардування інфраструктури, об’єктів по всій Україні.

Російському агресору потрібна принаймні якась подібність щонайменшої перемоги до 9 травня. Ми з вами теж готуємося. 

Готуємося до цього дорогого для нас свята, але цілком інакше. Ми навели лад могили Невідомих солдатів і пам’ятники, підготували Меморіал до Дня Перемоги й висадили квіти. Але ті рани, які своїми обстрілами завдали йому російські "горе-вояки" ми не чіпали і не будемо ремонтувати.

Я вважаю, що руйнування від російських "Градів" повинні лишитися там – як символ уже нашої боротьби з сучасним нацизмом".

Деталі: Терехов закликав містян не відвідувати Меморіал на свята, адже окупанти можуть посилити обстріли велелюдних місць у цей день.

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Мер запропонував пригадати пам’ять родичів, які загинули в боротьбі з нацистською Німеччиною, вдома, а квіти на могили можна буде принести після Перемоги України проти російських окупантів. Із героями Другої світової війни будуть шанувати також і полеглих героїв російської-української війни.

Передісторія:

  • Раніше Терехов пообіцяв позбутися всіх російських назв у місті після перемоги.
  • Уранці 17 квітня невідомі швидко скинули пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Раніше Терехов виступав категорично проти його знесення.

Теми: 9 травняХарківпровокаціїДень Перемоги
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