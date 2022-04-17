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У Харкові "блискавично" демонтували бюст маршалу Жукову

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 12:01
У Харкові блискавично демонтували бюст маршалу Жукову

Бюст радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові демонтували вранці 17 квітня.

Джерело: "Суспільне"

Пряма мова голови Адміністрації Немишлянського району Тетяни Топчій: "Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося".

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Деталі: Хто саме демонтував пам'ятник, їй невідомо. У пресслужбі Харківської міської ради, яка не один рік поспіль виступала проти демонтажу пам'ятника та декомунізації проспекту, інформації журналістам поки не надали.

Фото постаменту без Жукова опублікував Telegram-канал "ХХ". На ньому з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Пізніше один із лідерів спецпідрозділу Kraken (окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі однієї з військових частин Міноборони, до якого входять представники "Національного корпусу" –ред.) Костянтин Немічев повідомив, що погруддя Жукову демонтували саме вони.

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На відео, опублікованому Немічевим, видно, як за допомогою трактора й вантажівки, демонтують бюст, вивозять його з місця та викидають на смітник.

"Путін хотів справжньої декомунізації — він її отримав!" — написав Немічев.

Передісторія:

  • У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
  • 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
  • 5 вересня Харківський окружний адмінсуд задовольнив позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради. Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
  • 24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє підтримала рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.
  • Пам’ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня 2019 року під час акції протесту, однак 11 липня пам'ятник повернули на місце. У травні 2021 року в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і проспект продовжить носити його ім'я.

Теми: Харківісторіядекомунізація
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