Терехов пообіцяв позбутися в Харкові всіх російських назв після війни

Пам'ятник Шевченку в Харкові закритий мішками з піском від російських снарядів, квітень 2022 року. фото: getty images

Харківський міський голова Ігор Терехов пообіцяв, що на першій сесії міської ради після української перемоги у війні запропонує перейменувати всі назви в Харкові, які пов’язані з Росією.

Джерело: telegram-канал Терехова

Пряма мова Терехова: "Після нашої перемоги відразу на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменування не лише Московського району та Московського проспекта."

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Гадаю, що в ситуації війни, розпочатої проти нас, багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, які пов’язані з РФ, повинні щезнути з мапи Харкова. У нього і без цих назв залишиться занадто багато шрамів, які ще довго нагадуватимуть нам про те, який сусід знаходиться за нашими північними та східними кордонами".

Деталі: Терехов анонсував створення спеціального розділу на сайті незабаром, де містяни зможуть запропонувати нові назви для топонімів, яких треба позбутися. Він вважає, що нові назви мають увічнювати пам’ять захисників, які боронили незалежність України – як окремих Героїв, так і цілих підрозділів.

У перші дні війни Терехов також розпорядився прибрати з сайту Харківської міськради згадки про всі російські міста-побратими Харкова – Москву, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Бєлґород і Нижній Новґород. На його думку, назва "Москва" на сайті міськради ХАркова була особливо ганебною, зважаючи, що злочинні плани військової агресії в Україні ухвалювали в Москві.

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