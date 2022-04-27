Терехов пообіцяв позбутися в Харкові всіх російських назв після війни
Харківський міський голова Ігор Терехов пообіцяв, що на першій сесії міської ради після української перемоги у війні запропонує перейменувати всі назви в Харкові, які пов’язані з Росією.
Джерело: telegram-канал Терехова
Пряма мова Терехова: "Після нашої перемоги відразу на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменування не лише Московського району та Московського проспекта."
Гадаю, що в ситуації війни, розпочатої проти нас, багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, які пов’язані з РФ, повинні щезнути з мапи Харкова. У нього і без цих назв залишиться занадто багато шрамів, які ще довго нагадуватимуть нам про те, який сусід знаходиться за нашими північними та східними кордонами".
Деталі: Терехов анонсував створення спеціального розділу на сайті незабаром, де містяни зможуть запропонувати нові назви для топонімів, яких треба позбутися. Він вважає, що нові назви мають увічнювати пам’ять захисників, які боронили незалежність України – як окремих Героїв, так і цілих підрозділів.
У перші дні війни Терехов також розпорядився прибрати з сайту Харківської міськради згадки про всі російські міста-побратими Харкова – Москву, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Бєлґород і Нижній Новґород. На його думку, назва "Москва" на сайті міськради ХАркова була особливо ганебною, зважаючи, що злочинні плани військової агресії в Україні ухвалювали в Москві.
Передісторія:
- Уранці 17 квітня невідомі швидко скинули пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Раніше Терехов виступав категорично проти його знесення.
- Історики мають докази, що в часи Другої світової війни Жуков доклався до непродуманого використання особового складу радянської армії проти сил Вермахту та беззмістовної загибелі тисяч військових, зокрема мобілізованих українців.
- Пам’ятник Жукову повинен бути знесений відповідно до чинного українського законодавства про засудження спадщини тоталітарних режимів ХХ століття. У червні 2019 року місцеві активісти самовільно знесли пам’ятник. Через місяць тодішній мер Харкова Геннадій Кернес повернув його на постамент.
- У 2016 році, в рамках із заходів декомунізації, проспект Маршала Жукова в Харкові перейменували в проспект Петра Григоренка – на честь радянського дисидента, колишнього офіцера, що виступив проти злочинної депортації кримських татар сталінським режимом. Однак у червні 2019 року місцева влада повернула йому назву на честь радянського полководця Жукова. Восени 2019 року місцевий адміністративний суд скасував це рішення Харківської міськради.
- У лютому 2020 року Харківська місцева влада знову перейменувала проспект Григоренка на Жукова. У червні 2020 року суд скасував це рішення, але у вересні 2021 року місцева влада вкотре назвала проспект на честь Жукова.