В.о. мера Харкова заявив, що пам'ятник Жукову стояв і буде стояти

В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і проспект продовжить носити його ім'я.

Джерело: Терехов під час заходів до Дня перемоги 9 і 7 травня, повідомляє міськрада і "Харьковские известия"

Терехов 9 травня, сайт міськради

Терехов 9 травня: "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити ім'я великого маршала перемоги і харків'яни будуть відзначати це святе свято саме 9 травня".

Терехов 7 травня: "Я хочу привітати всіх із цим святим святом, Днем перемоги, привітати наших батьків, наших дідів, які перемогли, які здобули мир для міста Харкова. Хочу подякувати за те, що вони воювали, що вони перемогли фашизм, що потім відродили наше улюблене місто Харків. Низький уклін їм за це від усіх нас.

І сьогодні я хочу сказати: пам'ятник маршалу Жукову стояв, стоїть і буде стояти в місті Харкові. Проспект маршала Жукова був, є і буде в місті Харкові. І наше з вами свято перемоги – це не 8, це 9 травня".

Довідка: Вибори мера Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року. Терехов є одним із основних кандидатів.

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