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В.о. мера Харкова заявив, що пам'ятник Жукову стояв і буде стояти

Понеділок, 10 травня 2021, 16:26
В.о. мера Харкова заявив, що пам'ятник Жукову стояв і буде стояти
Терехов 9 травня, сайт міськради

В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті буде стояти пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, і проспект продовжить носити його ім'я.

Джерело: Терехов під час заходів до Дня перемоги 9 і 7 травня, повідомляє міськрада і "Харьковские известия"

 
Терехов 9 травня, сайт міськради

Терехов 9 травня: "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити ім'я великого маршала перемоги і харків'яни будуть відзначати це святе свято саме 9 травня".

Терехов 7 травня: "Я хочу привітати всіх із цим святим святом, Днем перемоги, привітати наших батьків, наших дідів, які перемогли, які здобули мир для міста Харкова. Хочу подякувати за те, що вони воювали, що вони перемогли фашизм, що потім відродили наше улюблене місто Харків. Низький уклін їм за це від усіх нас.

І сьогодні я хочу сказати: пам'ятник маршалу Жукову стояв, стоїть і буде стояти в місті Харкові. Проспект маршала Жукова був, є і буде в місті Харкові. І наше з вами свято перемоги – це не 8, це 9 травня".

Довідка: Вибори мера Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року. Терехов є одним із основних кандидатів.

 

Передісторія:

  • У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
  • 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
  • 5 вересня Харківський окружний адмінсуд задовольнив позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради. Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
  • 24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє підтримала рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.
  • Пам’ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня 2019 року під час акції протесту, однак 11 липня пам'ятник повернули на місце.

Українська правда

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Теми: Харківкомунізм
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