Пентагон прокоментував причину вибуху на "Москві"

Сполучені Штати зараз не мають достатньо інформації, щоб підтвердити, що спричинило вибух на російському крейсері "Москва", але не відкидають українську ракету.

Про це заявив у четвер в інтерв’ю MSNBC речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"Ми знаємо, що він зазнав вибуху. Зі знімків, які є у нашому розпорядженні, вибух виглядає серйозним. Ми не знаємо, що стало причиною того вибуху", - сказав Кірбі, додавши, що після вибуху корабель рухався на власному ходу, ймовірно, у порт Севастополя.

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"Ми бачили повідомлення в соцмережах, що, можливо, це була українська ракета берегової оборони, яка вразила його. Ми не можемо цього виключати, просто зараз у нас недостатньо інформації", - додав він.

Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" ЗСУ вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

На підмогу "Москві", за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм. Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.

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14 квітня Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".

Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву.