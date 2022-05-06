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Путін знову зустрінеться з Лукашенком

Олена РощінаП'ятниця, 6 травня 2022, 15:32

Президент Росії Володимир Путін проведе і двосторонню зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком, і поспілкується з ним на саміті ОДКБ.

Джерело: речник Путіна Дмитро Пєсков, "Интерфакс", "РИА Новости"

Пряма мова: "Це буде і те, й інше. В один день".

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Деталі: Дату цих зустрічей Пєсков поки що не назвав.

При цьому Пєсков не погодився з думкою Лукашенка про те, що "спецоперація" в Україні затягнулася: "Вона йде за графіком".

Раніше у п'ятницю Лукашенко сказав, що скоро зустрінеться з Путіним.

ВІДЕО ДНЯ

Востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися у середині квітня на космодромі "Східний". Тоді Путін назвав цілі війни в Україні "шляхетними".

3 травня вони говорили телефоном, після чого в Білорусі почалася раптова перевірка готовності сил реагування.

Теми: ПутінЛукашенкоРосіяБілорусь
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