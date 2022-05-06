25 людей евакуювали з "Азовсталі" – Reuters

цивільні прибувають в тимчасовий табір у безіменному 6 травня. фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Кореспонденти міжнародної агенції Reuters підтвердили евакуацію 25 людей, включно з дітьми, з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі в селище Безіменне під контролем російських окупантів.

Джерело: Reuters

Деталі: Кореспонденти Reuters пересвідчились, що два автобуси прибули з території "Азовсталі" в тимчасовий табір у Безіменному, де присутні співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН.

Співробітники організацій сказали журналістам, що вони очікують прибуття ще кількох автобусів із "Азовсталі" в п’ятницю 6 травня.

У таборі в Безіменному, за даними агенції, майорів прапор так званої "ДНР".

Під час першого етапу евакуації цивільних з "Азовсталі" (1-3 травня) під проводом ООН і МКЧХ 1 травня, автобуси з цивільними тримали одну добу в таборі в Безіменному, перед тим як дозволити виїзд на територію під контролем українського уряду.

Раніше про прибуття автобусів до Безіменного повідомляли російські державні медіа.

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