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25 людей евакуювали з "Азовсталі" – Reuters

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 20:51
25 людей евакуювали з Азовсталі – Reuters
цивільні прибувають в тимчасовий табір у безіменному 6 травня. фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Кореспонденти міжнародної агенції Reuters підтвердили евакуацію 25 людей, включно з дітьми, з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі в селище Безіменне під контролем російських окупантів.

Джерело: Reuters

Деталі: Кореспонденти Reuters пересвідчились, що два автобуси прибули з території "Азовсталі" в тимчасовий табір у Безіменному, де присутні співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН.

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Співробітники організацій сказали журналістам, що вони очікують прибуття ще кількох автобусів із "Азовсталі" в п’ятницю 6 травня.

У таборі в Безіменному, за даними агенції, майорів прапор так званої "ДНР".

Під час першого етапу евакуації цивільних з "Азовсталі" (1-3 травня) під проводом ООН і МКЧХ 1 травня, автобуси з цивільними тримали одну добу в таборі в Безіменному, перед тим як дозволити виїзд на територію під контролем українського уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше про прибуття автобусів до Безіменного повідомляли російські державні медіа. 

Передісторія:

  • Удень 6 травня російські окупанти порушили режим припинення вогню на території заводу й обстріляли автівку з українськими військовими, яка виконувала завдання з перевезення цивільних. Один військовий загинув, ще шестеро поранено.
  • Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш та голова Офісу президента Андрій Єрмак зранку 6 травня повідомили, що під час третього етапу евакуації вдалося врятувати майже 500 цивільних із бункерів "Азовсталі", хоча перед цим було відомо про 200 цивільних.
  • Увечері 5 травня на засіданні Ради безпеки ООН Гутерреш заявив, що розпочався третій етап евакуації цивільних осіб з "Азовсталі". Спецпосланець ООН у питаннях України Мартин Ґрифітс перед цим заявляв, що до Маріуполя рушив черговий конвой автобусів для евакуації цивільних.
  • Відповідно до ранкового зведення Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти не припиняли штурм позицій українських захисників на "Азовсталі" уночі проти 6 травня. 
  • Міністерство оборони Британії, за даними своєї розвідки, твердить, що російські сили зазнають значних втрат у ході штурму "Азовсталі", й опір українських захисників зриває плани ворога. У Пентаґоні кажуть, що більшість російських військ відійшли від Маріуполя.

Теми: МаріупольевакуаціяООНЧервоний Хрест
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