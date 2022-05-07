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Загинув ще один журналіст, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 10:54
Максим Мединський. Фото з Facebook

Журналіст Максим Мединський родом із Болграда Одеської області, загинув на фронті, захищаючи Україну у лавах збройних сил.

Джерело: Болградська міська рада та батько загиблого воїна у Facebook

Дослівно міськрада: "Болградська міська рада висловлює слова глибокого співчуття родині Мединських, з приводу трагічної гибелі сина Максима Мединського, лейтенанта Збройних сил України".

Деталі: У міськраді зазначили, що Мединський пішов на фронт у 2014 році, і без вагань пішов знову захищати країну у 2022-му.

В інтерв’ю усередині лютого Мединський розповідав, що виріс у військовій сім’ї у Болграді. Його батько ­– військовий журналіст. Мати, вчителька за освітою, теж служила. Тож хлопець змалку мріяв бути десантником.

"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", ­– заявляв Мединський.

Він закінчив факультет журналістики, після випуску працював на інформаційних сайтах.

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На сторінці Мединського у Facebook також вказано, що він працював у Міністерство інфраструктури України, був одружений.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що внаслідок російських обстрілів загинув український журналіст Олександр Махов.

1 квітня відомого фотожурналіста Максима Левіна, який працював на війні для hromadske, знайшли мертвим. Левін у середині березні фотографував бойові дії на Київщині, де тоді велись жорстокі бої з окупнатами. Він загинув від осколкового поранення в голову.

Від російських куль в Ірпені на Київщині загинув 51-річний американський журналіст Брент Рено, який працював для Time.  

Теми: Українавійнажертви
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