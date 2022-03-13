Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

"Українська правда"Неділя, 13 березня 2022, 13:47

В Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud).

Джерело: Начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, прессекретар Охматдиту Анастасія Магеррамова у Facebook.

Пряма мова Нєбитого: "Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про  безчинства російських військ в Україні"

Реклама:

Деталі: 13 березня в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів.

Пряма мова керівника Нацполіції області: "Зараз поранених вже врятували з місця події та доставили до столичної лікарні. Стан здоров’я журналістів поки лишається невідомим".

Що передувало: 13 березня повідомлялося, що 70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаКиївська областьЗМІжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Окупанти заявляють, що збили над Брянськом 3 дрони 
Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Останні новини
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
Усі новини...
Реклама: