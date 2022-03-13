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Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

"Українська правда"Неділя, 13 березня 2022, 14:47

В Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud).

Джерело: Начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, прессекретар Охматдиту Анастасія Магеррамова у Facebook.

Пряма мова Нєбитого: "Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про  безчинства російських військ в Україні"

Деталі: 13 березня в Ірпені поранення отримали ще двоє кореспондентів.

Пряма мова керівника Нацполіції області: "Зараз поранених вже врятували з місця події та доставили до столичної лікарні. Стан здоров’я журналістів поки лишається невідомим".

Що передувало: 13 березня повідомлялося, що 70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.

Теми: війнаКиївська областьЗМІжертви
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