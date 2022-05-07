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"Час спливає, а це наші життя!" Захисники Маріуполя просять евакуації

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 20:53

Сергій Волина, що разом з іншими українськими бійцями продовжує тримати оборону в бункерах "Азовсталі" в Маріуполі, заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. І вони все ще сподіваються, що рішення про їх порятунок буде прийняте.  

Джерело: командир 36-ої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина у Facebook

Пряма мова: "Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми - військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть - все справжнє!

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Що мене дивує? Цинізм! Людський цинізм не має меж! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюсь?

На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться...

ВІДЕО ДНЯ

Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя!"

Деталі: Він додав, що бійці залишаються вірними Україні, і що вони просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.

Пряма мова: "Білі прапори, для евакуації цивільних, використовуються вже четвертий раз, під час кожної евакуації людей. Ціна останньої евакуації - троє вбитих і шестеро поранених військових. Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення".

Нагадаємо:

  • 7 травня віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.
  • Київські ветерани Другої світової війни закликали президента Росії Володимира Путіна дати можливість вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Теми: Маріупольвійнаевакуація
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