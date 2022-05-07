Усіх жінок, дітей і людей похилого віку з "Азовсталі" вивезли – Верещук

Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено".

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Деталі: На території заводу "Азовсталь" залишаються українські захисники, які боронять територію заводу від російських військ, які переважають кількістю. Військові, по суті, оточені в підземеллях заводу.

Родичі та близькі захисників постійно звертаються до української влади та міжнародної спільноти, аби їх негайно врятували. Зокрема, озвучують пропозицію операції так званої "extraction", подібну до операції "Динамо", яку провели сили Союзників під час облоги Дюнкерка в червні 1940 року. Тоді в ході битви за Францію рятувальні кораблі евакуювали по морю англійських, французьких і бельгійських військових, а також созні підрозділи, коли на суходоі їх зусібіч оточили сили Вермахту.

Українське військово-політичне керівництво неодноразово запевняло, що докладає всіх зусиль у дипломатичному вимірі щодо виведення українських захисників. Для військового вирішення ситуації Україна потребує важких артилерійських систем та підтримку авіацією, чого зараз бракує. Також українське командування просило блогерів та пересічних громадян не поширювати хибну та неперевірену інформацію про перебіг бйоових дій, зокрема на території "Азовсталі" в Маріуполі.

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