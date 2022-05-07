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Усіх жінок, дітей і людей похилого віку з "Азовсталі" вивезли – Верещук

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 19:18
Усіх жінок, дітей і людей похилого віку з Азовсталі вивезли – Верещук
ЕВАКУАЦІЙНІ АВТОБУСИ ЇДУТЬ З "АЗОВСТАЛІ" В НАПРЯМКУ ЗАПОРІЖЖЯ 3 ТРАВНЯ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.

Джерело: facebook-сторінка Верещук

Пряма мова Верещук: "Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено".

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Деталі: На території заводу "Азовсталь" залишаються українські захисники, які боронять територію заводу від російських військ, які переважають кількістю. Військові, по суті, оточені в підземеллях заводу.

Родичі та близькі захисників постійно звертаються до української влади та міжнародної спільноти, аби їх негайно врятували. Зокрема, озвучують пропозицію операції так званої "extraction", подібну до операції "Динамо", яку провели сили Союзників під час облоги Дюнкерка в червні 1940 року. Тоді в ході битви за Францію рятувальні кораблі евакуювали по морю англійських, французьких і бельгійських військових, а також созні підрозділи, коли на суходоі їх зусібіч оточили сили Вермахту.

Українське військово-політичне керівництво неодноразово запевняло, що докладає всіх зусиль у дипломатичному вимірі щодо виведення українських захисників. Для військового вирішення ситуації Україна потребує важких артилерійських систем та підтримку авіацією, чого зараз бракує. Також українське командування просило блогерів та пересічних громадян не поширювати хибну та неперевірену інформацію про перебіг бйоових дій, зокрема на території "Азовсталі" в Маріуполі.

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Передісторія:

  • 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 3 травня колона прибула до Запоріжжя. Задля цієї операції генсекретар ООН Антоніу Гутерреш провів низку зустрічей зі світовими лідерами та особисто літав до Москви і Києва, аби погодити деталі.
  • 4 травня в рамках "маріупольського коридору" до Запоріжжя зуміли евакуювати 344 людини. Це стало другим етапом евакуації під проводом ООН і МКЧХ.
  • 6 травня українська влада в рамках третього етапу евакуації підтвердила безпечне вивезення 50 людей з території "Азовсталі" включно з дітьми.
  • Президент Володимир Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.
  • Під час евакуації цивільного населення з "Азовсталі" 6 травня росіяни вбили трьох українських військових і ще шістьох поранили, обстрілявши автівку, на якій відвозили цивільних у домовлений пункт. Також російські окупанти поширювали фейки, що начебто українські захисники виходили до них "капітулювати з білими прапорами", хоча білі стяги вже вкотре використовували як умовний знак під час евакуації цивільних.

Теми: МаріупольевакуаціяВерещук
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