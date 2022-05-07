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Під час евакуації цивільних росіяни вбили трьох захисників Азовсталі - "Азов"

"Українська правда"Субота, 7 травня 2022, 18:05
ФОТО З TELEGRAM "АЗОВА"

Під час евакуації цивільних громадян із Азовсталі 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.

Джерело: коментар від командування полку "Азов" для "Української правди"

Пряма мова: "Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.

Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА".

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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Передісторія:

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  • 23 квітня Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.  
  • Останнім часом за три евакуації вдалося забрати частину цивільних із "Азовсталі", однак для військових, в тому числі поранених, евакуація лишається неможливою. 
  • З травня після часткової евакуації мирних жителів із "Азовсталі" росіяни почали штурм заводу. 4 травня окупанти прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йшли важкі бої. Станом на 5 травня штурм заводу тривав.
  • 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 отримали поранення. 
  • 6 травня Зеленский заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.

Теми: Азов Маріупольвбивствоевакуація
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