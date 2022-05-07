Під час евакуації цивільних росіяни вбили трьох захисників Азовсталі - "Азов"

Під час евакуації цивільних громадян із Азовсталі 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.

Джерело: коментар від командування полку "Азов" для "Української правди"

Пряма мова: "Вчора (6 травня - ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення.

Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА".

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