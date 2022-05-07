Ветерани Другої світової – Путіну: Випустіть людей із "Азовсталі"

Київські ветерани Другої світової війни закликали президента Росії Володимира Путіна дати можливість вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: відеозвернення ветеранів

Пряма мова ветеранки Олександри Романчикової: "Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло. Ми нічого не просили і не нав'язували вам своїх порядків".

Пряма мова ветерана Олексія Ткаченка: "Війна – це знищення народу. Особливо зараз. Ця команда Путіна. Так же не робиться. Навіщо ж ти знущаєшся з народу? Випустіть гарнізон із Маріуполя, будь ласка. Випустіть їх.

Просимо вжити відповідних заходів для звільнення і військових, і цивільних, які перебувають на сьогодні у місті Маріуполь".

Пряма мова Петра Цибека: "Я знаю, що в Маріуполі робиться. Я постійно стежу за цим. Але зараз це нікудишня війна. Потрібно припинити цю бійню".

Деталі: Ветерани шоковані, що росіяни, які воювали пліч-о-пліч з українцями проти нацистської Німеччини, сьогодні вбивають дітей на території України.

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Вони закликають до совісті російської влади. Ветерани кажуть, що готові навіть стати на коліна, щоб урятувати солдатів та мирних жителів, які перебувають на "Азовсталі".

"Ми захистили у 41-45 році від страшного лиходія. Не будьте ж ви таким же лиходієм. Станьте людиною. Випустіть заради нашої перемоги, яку ми кували також", – кажуть ветерани.

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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

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