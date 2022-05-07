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Ветерани Другої світової – Путіну: Випустіть людей із "Азовсталі"

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 17:10
Ветерани Другої світової – Путіну: Випустіть людей із Азовсталі
Скриншот з відео

Київські ветерани Другої світової війни закликали президента Росії Володимира Путіна дати можливість вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: відеозвернення ветеранів

Пряма мова ветеранки Олександри Романчикової: "Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло. Ми нічого не просили і не нав'язували вам своїх порядків".

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Пряма мова ветерана Олексія Ткаченка: "Війна – це знищення народу. Особливо зараз. Ця команда Путіна. Так же не робиться. Навіщо ж ти знущаєшся з народу? Випустіть гарнізон із Маріуполя, будь ласка. Випустіть їх.

Просимо вжити відповідних заходів для звільнення і військових, і цивільних, які перебувають на сьогодні у місті Маріуполь".

Пряма мова Петра Цибека: "Я знаю, що в Маріуполі робиться. Я постійно стежу за цим. Але зараз це нікудишня війна. Потрібно припинити цю бійню".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Ветерани шоковані, що росіяни, які воювали пліч-о-пліч з українцями проти нацистської Німеччини, сьогодні вбивають дітей на території України.

Вони закликають до совісті російської влади. Ветерани кажуть, що готові навіть стати на коліна, щоб урятувати солдатів та мирних жителів, які перебувають на "Азовсталі".

"Ми захистили у 41-45 році від страшного лиходія. Не будьте ж ви таким же лиходієм. Станьте людиною. Випустіть заради нашої перемоги, яку ми кували також", – кажуть ветерани.

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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Передісторія:

  • 23 квітня Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українців в Маріуполі, чи проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях.  
  • Останнім часом за три евакуації вдалося забрати частину цивільних із "Азовсталі", однак для військових, в тому числі поранених, евакуація лишається неможливою. 
  • З травня після часткової евакуації мирних жителів із "Азовсталі" росіяни почали штурм заводу. 4 травня окупанти прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йшли важкі бої. Станом на 5 травня штурм заводу тривав.
  • 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинув військовий, 6 отримали поранення. 
  • 6 травня Зеленский заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.

Теми: ветераниПутінАзов Маріуполь
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