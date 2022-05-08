"Азов" звинуватив політиків у цинізмі і закликав до "різких дій" для евакуації поранених

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що обстріли заводу "Азовсталь" тривають, а евакуація не завершена – тож владі необхідно продовжити зусилля і вивезти бійців.

Джерело: Святослав Паламар на онлайн брифінгу з "Азовсталі"

Пряма мова: "Станом на зараз ведуться інтенсивні обстріли заводу "Азовсталь". Тільки за ніч ми нарахували більше 25 вильотів, в тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, працюють міномети, піхота пробує штурмувати, снайпери і так далі.

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За останні три дні було евакуйовано цивільних із заводу "Азовсталь". Чи всіх евакуйовано? Ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи владна структура, політики наші українські не приїхали сюди, на територію "Азовсталі", немає спецтехніки, щоб розібрати всі завали.

І дуже шкода, що це все відбувається з різкими словами про те, що "нам вдалося", "ми все зробили", "наказ виконано" і так далі".

Деталі: Паламар-"Калина" заявив, що два дні тому під час так званого "режиму тиші" загинуло троє українських бійців, ще шістьох було поранено. "Така ціна евакуації цивільних із території заводу", – сказав він.

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Пряма мова: "Надзвичайно болить те, що від деяких політиків під час переговорів було чути заяви, що ви, хлопці, займаєтеся якимись своїми справами та тягнете час для того, щоб вивести всіх цивільних. Це було сказано нашому командиру, герою України Денису Прокопенку. Ця людина командує гарнізоном, командує обороною Маріуполя…

"Наші справи" – це як раз і означає захист народу України та захист цивільних. І дуже шкода, що у деяких політиків немає такту, а є лише цинізм – цинізм про те, що це успішна операція з евакуації цивільних.

На території заводу є безліч загиблих як цивільних, так і військових. У Маріуполі не евакуйовано десятки тисяч громадян, які загинули внаслідок агресії військ Російської Федерації та їхніх найманців.

Ми два з половиною місяці просимо весь світ, журналістів, політиків про те, щоб евакуювати цивільних. І лише зараз нам вдалося пару сотень цивільних евакуювати. А ще безліч цивільних було евакуйовано на територію, підконтрольну Російській Федерації.

Це радість крізь сльози, тому що до кінця робота не зроблена".

Деталі: Паламар подякував тим, хто втрутився і домовився про евакуацію цивільних людей, але наголосив, що на "Азовсталі" залишається багато поранених.

Пряма мова: "Ми чекаємо різких дій щодо реального припинення режиму вогню. У нас залишається багато військовослужбовців поранених, для яких ми криичмо про допомогу. Їм потрібно надати можливість евакуюватися в першу чергу.

"Ми дякуємо всім, але не дякуємо військовим", – отак звучать слова політиків. Ми не за слова тут. Ми за народ України. Ми виконуємо свій військовий обов'язок. Нам не потрібно похвали, але нам потрібна справедливість. І ми завжди про це говоримо. Нам нема чого приховувати. Ми не в тій ситуації, щоб обманювати.

Ми завзжди, поки м живі, будемо боротися за справедливість. За те, щоб вигнати російських окупантів. І за те, щоб вивести цивільних і поранених військовослужбовців".

Нагадаємо: Маріуполь із 1 березня перебуває у блокаді російських військ.

Захисники Маріуполя перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.