Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 22:29
Планується евакуація медиків і поранених із Азовсталі – Зеленський
Металургійний комбінат "Азовсталь" у маріуполі, квітень 2022 року. фото: anadolu agency via getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готує спільно з міжнародними організаціями евакуацію поранених військових і медиків з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі".

Реклама:

І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо.

Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський сказав, що наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталь", який штурмують російські окупанти.

Президент повідомив, що 7 травня українська влада планує відкрити евакуаційні коридори з Маріуполя та навколишніх населених пунктів. 

Читайте також: Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

"Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"

Передісторія:

  • Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
  • Командир 36-ої окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина сказав, що він розчарований рівнем цинізму у світі, якому байдуже на долю захисників Маріуполя, але він все одно сподівається на "вищі сили", які зможуть врятувати захисників Маріуполя.
  • Київські ветерани Другої світової війни закликали президента Росії Володимира Путіна дати можливість вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
  • Президент Володимир Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.
  • Під час евакуації цивільного населення з "Азовсталі" 6 травня росіяни вбили трьох українських військових і ще шістьох поранили, обстрілявши автівку, на якій відвозили цивільних у домовлений пункт. Також російські окупанти поширювали фейки, що начебто українські захисники виходили до них "капітулювати з білими прапорами", хоча білі стяги вже вкотре використовували як умовний знак під час евакуації цивільних.

Теми: МаріупольЗеленськийевакуаціязаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Відновлення після війни: Кабмін передбачив цільову мобілізацію громадян
Луганщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалось майже 100 людей 
Путін терміново перекидає війська з Сирії, щоб "підкинути дров" в Україну - Подоляк
Росія анонсує на 8 травня ракетні удари по західних областях, які начебто "готує Україна"
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: