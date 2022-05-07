Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський

Металургійний комбінат "Азовсталь" у маріуполі, квітень 2022 року. фото: anadolu agency via getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готує спільно з міжнародними організаціями евакуацію поранених військових і медиків з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі".

І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо.

Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося".

Деталі: Зеленський сказав, що наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталь", який штурмують російські окупанти.

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Президент повідомив, що 7 травня українська влада планує відкрити евакуаційні коридори з Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

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