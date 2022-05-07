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Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 22:29
Металургійний комбінат "Азовсталь" у маріуполі, квітень 2022 року. фото: anadolu agency via getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готує спільно з міжнародними організаціями евакуацію поранених військових і медиків з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі".

І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні.

Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо.

Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося".

Деталі: Зеленський сказав, що наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення українських військових із підземних бомбосховищ "Азовсталь", який штурмують російські окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

Президент повідомив, що 7 травня українська влада планує відкрити евакуаційні коридори з Маріуполя та навколишніх населених пунктів. 

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Передісторія:

  • Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
  • Командир 36-ої окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина сказав, що він розчарований рівнем цинізму у світі, якому байдуже на долю захисників Маріуполя, але він все одно сподівається на "вищі сили", які зможуть врятувати захисників Маріуполя.
  • Київські ветерани Другої світової війни закликали президента Росії Володимира Путіна дати можливість вийти з оточення українським солдатам та цивільним особам, які перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
  • Президент Володимир Зеленський попередив, що вбивство росіянами тих людей, які ховаються на "Азовсталі", включно з українськими військовими стане підставою для розірвання перемовин.
  • Під час евакуації цивільного населення з "Азовсталі" 6 травня росіяни вбили трьох українських військових і ще шістьох поранили, обстрілявши автівку, на якій відвозили цивільних у домовлений пункт. Також російські окупанти поширювали фейки, що начебто українські захисники виходили до них "капітулювати з білими прапорами", хоча білі стяги вже вкотре використовували як умовний знак під час евакуації цивільних.

Теми: МаріупольЗеленськийевакуаціязаручники
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