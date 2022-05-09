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Канада надасть Україні військової допомоги майже на $40 млн і введе нові санкції проти Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 00:58
Канада надасть Україні військової допомоги майже на $40 млн і введе нові санкції проти Росії
Трюдо і Зеленський, фото: ОП

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 40 млн доларів США) і анонсував нові санкції проти російських олігархів і наближених до режиму Путіна.

Джерело: сайт прем’єр-міністра Канади

Деталі: Зокрема, йдеться про надання додаткової військової допомоги на 50 мільйонів канадських доларів США до нещодавно наданої у вигляді артилерії, боєприпасів і легких броньованих машин цивільного виробництва.

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Новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн доларів.

Прем'єр-міністр також оголосив про намір тимчасово зняти мита на український імпорт терміном на один рік і вказав, що Канада введе нові санкції проти Росії.

Зокрема, Трюдо анонсовував санкції проти ще 21 особи з Росії, у тому числі олігархів і наближених до путінського режиму.

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А також введення санкцій проти 19 осіб у російському оборонному секторі та п’яти організацій за надання непрямої або прямої підтримки російським військовим.

Що передувало: Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо побував у Ірпені на Київщині.

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.

Теми: КанадаУкраїнавійна
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