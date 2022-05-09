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Головний прикордонник України привітав РФ з Дном мракобєсія

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 10:56
Головний прикордонник України привітав РФ з Дном мракобєсія
ілюстрація ДПСУ

У травні 2022 року Росія переживає "психоз побєдобєсія", замовчуючи вклад інших народів у перемогу в Другій світовій війні та своє розв’язання нової кривавої війни проти України.

Джерело: голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "В кацапстані психоз пабєдобєсія триває. Де тільки можливо, намотані георгіївські стрічки. Розмальовані нові символи агресії. Знову "дєди воєвалі" і "можем повторіть". Замовчування внеску інших в перемогу над нацизмом, як і причетність нємитой до розв’язання найкривавішої війни.

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Парад "військових" з нелюдським обличчям, здатних лише воювати з мирним населенням та красти мікрохвильовки і пралки, підготовлено.

Але цього року вийшла халепа. Для масштабності свята не вистачає перемог і гостей. До того ж, рашка тепер є автором нової ідеології – "рашизму", що гірший за "нацизм".

Деталі: Дейнеко нагадує, що режим Путіна свідомо вклав навіки як мінімум понад 25 тисяч своїх вояк, було знищено тисячі одиниць техніки, щоб спробувати продемонструвати надуману надвеличність. Водночас "друга армія у світі" стала посміховиськом для всієї планети.

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"За такі заслуги вітаємо русню з дном мракобєсія", - зазначив Дейнеко.

Він запропонував рсоійському режиму на честь "Дня неПобеды" наштампувати нові медальки та затвердити нову модель танка. Ескізи додаються.

 
ілюстрація ДПСУ
 
ілюстрація ДПСУ

Голова ДПСУ наголосив, що упокорити вільну незалежну та демократичну Україну агресору не вдасться.

Теми: Росіявійнаісторія
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