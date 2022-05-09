Маріуполь: параду немає, зате є "карнавал" – радник мера

Російські загарбники розгорнули в заблокованому Маріуполі 300 метрів "георгіївської стрічки" та за допомогою "гастролерів" з окупованих територій намагаються створити картинку для російського ТБ.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За даними Андрющенка, загарбники розтягнули 300 метрів смугастої ганчірки – тобто "георгіївської стрічки", забороненої в Україні, на одній з центральних вулиць майже знищеного обстрілами Маріуполя - проспекті Нахімова. І це все на тлі канонади з Азовсталі, де ворог поновив штурм українських захисників.

За даними місцевих жителів, для пронесення "колорадського простирадла" привезли людей/волонтерів з Новоазовська та Донецька. Переважно росіян. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя.

Пряма мова: "Ажіотажу і радощів на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польовой кухні та додаткових наборів їжі.

Путлерюгенс на місці. Вічний вогонь з самої Москви - на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдине кого немає - маріупольців. Щось якось зі святом пішло не так. Тому, що Маріуполь - це Україна, а не московія".

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