Окупанти знову почали штурм "Азовсталі" – радник мера Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області pic.twitter.com/tqt1qoIbhg — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022

Деталі: Радник мера зазначив, що складно зрозуміти, як українські герої відбивають атаку за атакою, і висловив сподівання, що всіх захисників вдасться врятувати.

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