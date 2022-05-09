Окупанти знову почали штурм "Азовсталі" – радник мера Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало".

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області pic.twitter.com/tqt1qoIbhg — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022

Деталі: Радник мера зазначив, що складно зрозуміти, як українські герої відбивають атаку за атакою, і висловив сподівання, що всіх захисників вдасться врятувати.

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