Окупанти знову почали штурм "Азовсталі" – радник мера Маріуполя
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало".
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області pic.twitter.com/tqt1qoIbhg— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022
Деталі: Радник мера зазначив, що складно зрозуміти, як українські герої відбивають атаку за атакою, і висловив сподівання, що всіх захисників вдасться врятувати.
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Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває у блокаді російських військ. Захисники Маріуполя перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.
- З травня після часткової евакуації мирних жителів із "Азовсталі" росіяни почали штурм заводу. 4 травня окупанти прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йшли важкі бої. Станом на 5 травня штурм заводу тривав.
- 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинули 3 військових, 6 отримали поранення.
- 6 травня Зеленский заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.
- 8 травня президент заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.
- У полку "Азов" запевняють, що в них ще вистачить зброї, аби боротися з російськими окупантами.