Артилерію на півночі Криму окупанти приготували до боїв за Херсонщину – Міноборони України

У Міністерстві оборони України заявляють, що російські окупанти стягнули додаткові підрозділи артилерії на північ Кримського півострова для майбутніх боїв за Херсонщину.

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова Мотузяника: "Такі дії противника переслідують декілька цілей.

Безумовно, це й так званий маневр, це нарощування сил, аби підрозділи ЗСУ, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони, сковування військ.

По-друге, як ми знаємо, Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини та Луганщини, (захопити - ред.) ще й Херсонську область. Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка там і може бути використана противником".

Передісторія:

Журналісти помітили на супутникових знімках, що російська армія стягнула додаткові підрозділи зенітно-ракетних військ на північ Кримського півострова поблизу адмінмежі з Херсонською областю.

Окупаційна адміністрація на Херсонщині повернула в області герб з двоголовим орлом часів Російської імперії та пробує примусити людей отримувати громадянство РФ. У підвалах Херсонської області окупанти тримають сотні українців, катуючи і вбиваючи їх.

У середині травня, за даними американської розвідки, Росія спробує "оформити анексію" Херсонської області.