Артилерію на півночі Криму окупанти приготували до боїв за Херсонщину – Міноборони України

У Міністерстві оборони України заявляють, що російські окупанти стягнули додаткові підрозділи артилерії на північ Кримського півострова для майбутніх боїв за Херсонщину.

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова Мотузяника: "Такі дії противника переслідують декілька цілей.

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Безумовно, це й так званий маневр, це нарощування сил, аби підрозділи ЗСУ, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони, сковування військ.

По-друге, як ми знаємо, Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини та Луганщини, (захопити - ред.) ще й Херсонську область. Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка там і може бути використана противником".

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