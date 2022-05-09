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Артилерію на півночі Криму окупанти приготували до боїв за Херсонщину – Міноборони України

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 17:22
фото ілюстративне: getty images

У Міністерстві оборони України заявляють, що російські окупанти стягнули додаткові підрозділи артилерії на північ Кримського півострова для майбутніх боїв за Херсонщину.

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова Мотузяника: "Такі дії противника переслідують декілька цілей. 

Безумовно, це й так званий маневр, це нарощування сил, аби підрозділи ЗСУ, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони, сковування військ. 

По-друге, як ми знаємо, Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини та Луганщини, (захопити - ред.) ще й Херсонську область. Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка там і може бути використана противником".

Передісторія:

  • Журналісти помітили на супутникових знімках, що російська армія стягнула додаткові підрозділи зенітно-ракетних військ на північ Кримського півострова поблизу адмінмежі з Херсонською областю.
  • Окупаційна адміністрація на Херсонщині повернула в області герб з двоголовим орлом часів Російської імперії та пробує примусити людей отримувати громадянство РФ. У підвалах Херсонської області окупанти тримають сотні українців, катуючи і вбиваючи їх.
  • У середині травня, за даними американської розвідки, Росія спробує "оформити анексію" Херсонської області.

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Теми: Херсонська областьКримбойові діївійна
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