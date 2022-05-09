Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі

Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентагону в коментарі CNN

Деталі: Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.

Реклама:

За словами посадовця, російське військове командування до сих пір не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ