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Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 20:01
Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі
будівля пентагону. фото: getty images

Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентагону в коментарі CNN 

Деталі: Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.

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За словами посадовця, російське військове командування до сих пір не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони Британії вважає, що російські командири масово гинуть на полі бою в Україні, тому що вимушені вирішувати проблеми з бойовим духом і логістикою своїх підрозділів прямо на передовій, де їх знищують українські сили.
  • Директор ЦРУ США Білл Бернз вважає, що Кремль має намір подвоїти зусилля з обстрілів українських міст і наступу.
  • За даними американських журналістів, президент США Джо Байден розкритикував своїх високопосадовців за "зливи" американських чиновників щодо обміну розвідувальними даними з Україною.

Теми: розвідкаДонбасСШАбойові дії
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