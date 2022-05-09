Пентагон має поодинокі докази, що росіяни відмовляються виконувати накази на Донбасі

Американська розвідка має поодинокі свідчення, що російські військові на Донбасі, аж до рівня командира батальйону, відмовляються виконувати накази керівництва.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентагону в коментарі CNN

Деталі: Чиновник каже, що російські солдати і командири або відмовляються виконувати накази, або виконують їх знехотя, по суті, здійснюючи мовчазний саботаж.

За словами посадовця, російське військове командування до сих пір не подужало вирішати проблеми з тиловим забезпеченням військ і підтримкою бойового духу солдат.

Передісторія:

Міністерство оборони Британії вважає, що російські командири масово гинуть на полі бою в Україні, тому що вимушені вирішувати проблеми з бойовим духом і логістикою своїх підрозділів прямо на передовій, де їх знищують українські сили.

Директор ЦРУ США Білл Бернз вважає, що Кремль має намір подвоїти зусилля з обстрілів українських міст і наступу.

За даними американських журналістів, президент США Джо Байден розкритикував своїх високопосадовців за "зливи" американських чиновників щодо обміну розвідувальними даними з Україною.