Не маємо наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні – директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз запевнив, що немає наочних доказів підготовки Росією ядерного удару по території України .

Джерело: Reuters з посиланням на виступ Бернза у Вашингтоні

Пряма мова Бернза: "Він перебуває в такому світогляді, що він не може допустити варіант своєї поразки.

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Я гадаю, що його переконали в тому, що подвоєння зусиль (щодо наступу військ й обстрілів по Україні – ред.) все ж таки може дати результат".

Деталі: Водночас він наголосив, що в американської розвідки немає наочних доказів того, що російські війська готуються до застосування ядерної зброї в Україні. За його словами, ці дії монжа відстежити розвідувальними засобами, зокрема через супутникові знімки.

Бернз додав, що керівництво Китаю уважно стежить за перебігом подій в Україні. Вони були здивовані потужним опором українських сил і згуртованістю Заходу щодо економічних санкцій проти Росії, тому зараз аналізують прорахунки щодо своїх прогнозів.

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Директор ЦРУ переконаний, що невдачі російських військ в Україні не вплинуть на рішення Китаю щодо майбутнього вторгнення КНР на Тайвань, але примусить комуністичне керівництво ще раз зважити свої сили і прорахувати всі свої дії.

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