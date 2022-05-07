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Не маємо наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні – директор ЦРУ

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 20:28
директор цру влльям бернз. фото: getty images

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз запевнив, що немає наочних доказів підготовки Росією ядерного удару по території України .

Джерело: Reuters з посиланням на виступ Бернза у Вашингтоні

Пряма мова Бернза: "Він перебуває в такому світогляді, що він не може допустити варіант своєї поразки.

Я гадаю, що його переконали в тому, що подвоєння зусиль (щодо наступу військ й обстрілів по Україні – ред.) все ж таки може дати результат".

Деталі: Водночас він наголосив, що в американської розвідки немає наочних доказів того, що російські війська готуються до застосування ядерної зброї в Україні. За його словами, ці дії монжа відстежити розвідувальними засобами, зокрема через супутникові знімки.

Бернз додав, що керівництво Китаю уважно стежить за перебігом подій в Україні. Вони були здивовані потужним опором українських сил і згуртованістю Заходу щодо економічних санкцій проти Росії, тому зараз аналізують прорахунки щодо своїх прогнозів. 

Директор ЦРУ переконаний, що невдачі російських військ в Україні не вплинуть на рішення Китаю щодо майбутнього вторгнення КНР на Тайвань, але примусить комуністичне керівництво ще раз зважити свої сили і прорахувати всі свої дії. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У середині квітня Бернз застерігав, що не варто ставитися до ядерних погроз Росії легковажно.
  • Джерела Financial Times у владних кабінетах США і країн Євросоюзу дізналися, що Захід уже сумнівається в готовності Росії до серйозної ескалації й застосування ядерної зброї. Водночас урядовці за зачиненими дверима дають недвозначні сигнали російському керівництву, що ядерний удар матиме нищівні наслідки для Росії через реакцію Заходу.
  • Журналісти Reuters дізналися, що на параді до Дня Перемоги в Москві планують здійснити урочистий проліт так званого "літака судного дня" – Іл-80, на якому в разі ядерної війни буде знаходитися управління військами і сам президент. 
  • Перед цим Путін пригрозив Заходу, що на них чекають "блискавичні удари" невідомою зброєю, якщо вони втрутяться у війну в Україні.

Теми: розвідкаядерна зброяРосіяКитай
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