Байден підписав ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила прес-асистентка Білого дому.

Речниця Білого дому заздалегідь повідомила, що президент планує підписати закон 9 травня.

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Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Про те, чому Вашингтон так довго корегував свою політику і що зрештою змусило його до цього, читайте в статті - 7 причин, що змінили позицію США щодо новітньої зброї для України.