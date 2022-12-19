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Україна досі не отримала зброї за лендлізом: США використовують інші шляхи

"Українська правда"Понеділок, 19 грудня 2022, 17:31
Білий дім, фото Getty Images

Вашингтон поки не використовує лендліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому, а військову допомогу США передають Україні за іншими програмами.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі hromadske

Деталі: Речник МЗС України пояснив, що механізм лендлізу полягає в тому, що Сполучені Штати Америки можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.

Пряма мова: "Перевага цього інструмента – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України".

Деталі: За словами Ніколенка, на цьому етапі війни США вирішують надавати військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету, оскільки недостатність допомоги чи її неефективність "матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".

Як зазначає речник МЗС, у межах відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі Київ отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

За цими програмами військову допомогу надають на безоплатній основі. Тобто нинішні програми, на відміну від лендлізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів. 

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"Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів", – зазначив Ніколенко. 

Із цих 40 мільярдів понад 19,3 мільярда доларів надійшли саме від США. 

Нині МЗС України разом з іншими держорганами працює над тим, щоб отримати від союзників допомогу для кращого захисту від повітряних загроз.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України ще 9 травня 2022 року. Він вступив у силу 1 жовтня.

Документ надає можливість значно прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США в Україну. Завдяки лендлізу Білому дому не доведеться чекати на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом.

Востаннє програму лендлізу використовували під час Другої світової війни. Тоді США постачали союзникам боєприпаси, техніку й іншу необхідну сировину та продовольство для боротьби з нацистською Німеччиною.

Теми: СШАленд-ліззброяУкраїна
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