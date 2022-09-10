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Партнери України ще не сформували остаточну модель ленд-лізу – Резніков

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 12:44
Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото narp.ua

Станом на початок вересня остаточна концепція і деталі ленд-лізу ще невідомі – нюанси, якою буде ця програма допомоги, ще обговорюються, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова міністра оборони: "Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. Тобто прийнято принципове рішення, що ленд-лізу бути, визначено об'єм грошей по цій програмі і прийнято принципове рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй потрібно для перемоги в цій війні. А от нюанси і деталі, яким цьому ленд-лізу бути, ще досі обговорюються".

Деталі: Резніков додав, що "були різні моделі" ленд-лізу: в одному випадку йшлося про звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великобританії, і "там були цікаві умови".

Водночас міністр прогнозує, що для України буде інша модель, але додав, що зараз розкривати деталі не готовий.

Пряма мова Резнікова: "Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що скоріш за все дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки. Моя задача - проконсультувавшись з Генштабом, взявши їх потребу, сказати, що мені потрібні саме ці безпілотники чи ракети".

Деталі: Він додав, що поки не працює ленд-ліз, Україна отримує допомогу за 4 програмами США.   

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Передісторія:

  • 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про "ленд-ліз" для України, відкривши можливість для швидкого постачання будь-якого типу озброєння в Україну.
  • У червні секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям, що ленд-ліз наразі ще не працює, він прогнозував, що програма стартує, можливо, у липні-вересні.

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Теми: ленд-лізРезніковУкраїнаСША
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