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Україна працює над продовженням закону про ленд-ліз у США – Маркарова

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 13:44
Україна працює над продовженням закону про ленд-ліз у США – Маркарова
Оксана Маркарова, фото Getty Images for The New York Times

Українська влада працює над тим, аби Сполучені Штати Америки продовжили дію закону про ленд-ліз для України після вересня, хоча поставки зброї за цією програмою досі не здійснювалися.

Джерело: посол України в США Оксана Маркарова в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Наприкінці вересня закінчується дія законопроєкту про ленд-ліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо – в Хаузі вже швидше пройшли, зараз із Сенатом працюємо – над продовженням терміну дії цього закону. 

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Сподіваємося, що нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам грантові кошти у додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важлива – важливо, щоб вона також залишалася можливою".

Деталі: Маркарова також додала, що "йде комплексна робота" з американськими партнерами по всіх напрямках. 

Зокрема, ведеться робота з Конгресом над тим, аби у держбюджеті США на 2024 рік було передбачено більше коштів для України. 

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Пряма мова: "Крім отримання нової зброї, прискорення поставок тієї, що вже оголошена, ми також повинні розуміти, що ми наближаємося до кінця фіскального року. 30 вересня – це день, коли закінчується фіскальний рік в США. І всі ті кошти, які були виділені Конгресом у грудні минулого року і бюджетні, і безпекові, і гуманітарні, і на енергетику, і на відновлення, то ми їх до кінця вересня виберемо. 

Тому вже зараз дуже активно працюємо з Конгресом над майбутнім бюджетом, над збільшенням і додатковими бюджетними коштами для України на 2024 рік, а це фактично календарний рік з 1 жовтня".

Від УП: Ленд-ліз – державна програма США з постачання зброї та стратегічних матеріалів союзникам, яка діяла у роки Другої світової війни і вже більше року діє для України через вторгнення РФ.

28 квітня 2022 року Палата представників Конгресу США проголосувала за надання ленд-лізу для України. 9 травня "Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні" підписав президент США Джо Байден. Із 1 жовтня він набув чинності. Ця програма діє до 30 вересня 2023 року (з правом продовження). 

Ленд-ліз дає президенту США можливість без голосувань за кожен пакет допомоги в Конгресі приймати рішення щодо постачання зброї Україні та країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Проте надане озброєння після завершення доведеться або повертати, або оплачувати.

Наскільки відомо, американська зброя за ленд-лізом ще не надходила до України, США допомагають за рахунок інших програм і окремих пакетів безоплатної допомоги. 

Теми: СШАленд-ліздипломатичні відносини
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