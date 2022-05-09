Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На "Азовсталі" лишається більше сотні цивільних – голова ОВА

Катерина ТищенкоПонеділок, 9 травня 2022, 22:52
На Азовсталі лишається більше сотні цивільних – голова ОВА
Азовсталь, фото Getty Images

На території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі досі перебуває більше сотні цивільних осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На "Азовсталі" ще більше сотні цивільних точно лишилося".

Реклама:

Деталі: За словами Кириленка, всього в Маріуполі лишається до 100 тисяч мешканців. "Доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати", - додав голова ОВА.

Коментуючи інформацію про поновлення обстрілів "Азовсталі" з боку росіян, Кириленко зазначив: "Простіше сказати, коли там обстрілів не відбувається, ніж коли вони відбуваються. Авіація і артилерія працюють там практично постійно. Зупинки і затишшя – це коли проходять евакуаційні заходи або з самої "Азовсталі", або поблизу йде евакуація місцевих мирних мешканців".

Що передувало: 7 травня віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.

ВІДЕО ДНЯ

8 травня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що військові не можуть сказати напевне, чи евакуйовано з "Азовсталі" всіх цивільних.

"Ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи владна структура, політики наші українські не приїхали сюди, на територію "Азовсталі", немає спецтехніки, щоб розібрати всі завали", - пояснив він.

Теми: МаріупольДонецька областьевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: