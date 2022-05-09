На "Азовсталі" лишається більше сотні цивільних – голова ОВА

На території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі досі перебуває більше сотні цивільних осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На "Азовсталі" ще більше сотні цивільних точно лишилося".

Деталі: За словами Кириленка, всього в Маріуполі лишається до 100 тисяч мешканців. "Доволі складно сказати, хто з них має бажання виїхати", - додав голова ОВА.

Коментуючи інформацію про поновлення обстрілів "Азовсталі" з боку росіян, Кириленко зазначив: "Простіше сказати, коли там обстрілів не відбувається, ніж коли вони відбуваються. Авіація і артилерія працюють там практично постійно. Зупинки і затишшя – це коли проходять евакуаційні заходи або з самої "Азовсталі", або поблизу йде евакуація місцевих мирних мешканців".

Що передувало: 7 травня віцепрем'єр Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території "Азовсталі" в Маріуполі евакуювали.

8 травня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", заявив, що військові не можуть сказати напевне, чи евакуйовано з "Азовсталі" всіх цивільних.

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"Ми цього твердо сказати не можемо, оскільки жодна міжнародна організація чи владна структура, політики наші українські не приїхали сюди, на територію "Азовсталі", немає спецтехніки, щоб розібрати всі завали", - пояснив він.