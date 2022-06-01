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У Кремлі заявили, що Київ не поспішає відновити переговори через зброю зі США

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 13:50
У Кремлі заявили, що Київ не поспішає відновити переговори через зброю зі США
Дмитро Песков. Фото РБК

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню у Києва бажання відновлювати мирні переговори".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "США цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю. США, очевидно, справді дотримуються лінії, щоб воювати з Росією до останнього українця. Подібні поставки не сприяють пробудженню в українського керівництва бажання відновлювати мирні переговори".

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Деталі: При цьому він додав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна "апріорі не виключена", але "вона має бути підготовлена ​​та фіналізована документом, робота над яким зупинена".

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Теми: РосіяпереговориУкраїнаСША
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