У Кремлі заявили, що Київ не поспішає відновити переговори через зброю зі США
Середа, 1 червня 2022, 13:50
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню у Києва бажання відновлювати мирні переговори".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "США цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю. США, очевидно, справді дотримуються лінії, щоб воювати з Росією до останнього українця. Подібні поставки не сприяють пробудженню в українського керівництва бажання відновлювати мирні переговори".
Деталі: При цьому він додав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна "апріорі не виключена", але "вона має бути підготовлена та фіналізована документом, робота над яким зупинена".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вести переговори є сенс лише з президентом Росії Володимиром Путіним, переговори з усіма іншими представниками РФ – не мають ніякого значення.
- 28 травня президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.
- Пізніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини і Росії.
- Президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії.