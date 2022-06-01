У Кремлі заявили, що Київ не поспішає відновити переговори через зброю зі США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що постачання американської зброї в Україну не сприяє "пробудженню у Києва бажання відновлювати мирні переговори".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "США цілеспрямовано підливають олію у вогонь, поставляючи Києву зброю. США, очевидно, справді дотримуються лінії, щоб воювати з Росією до останнього українця. Подібні поставки не сприяють пробудженню в українського керівництва бажання відновлювати мирні переговори".

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Деталі: При цьому він додав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна "апріорі не виключена", але "вона має бути підготовлена ​​та фіналізована документом, робота над яким зупинена".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський вважає, що вести переговори є сенс лише з президентом Росії Володимиром Путіним, переговори з усіма іншими представниками РФ – не мають ніякого значення.

28 травня президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.

Пізніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини і Росії.

Президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії.