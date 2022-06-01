Путін і Ердоган домовились, що Туреччина допоможе розмінувати українські порти – Лавров
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито Кремль дав попередню згоду на те, аби Туреччина допомогла в розмінуванні українських портів.
Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" із заявою Лаврова на пресконференції в Саудівській Аравії
Пряма мова Лаврова: "За результатами розмови (російського президента Володимира Путіна – ред.) з президентом (Туреччини Реджепом Таїпом – ред.) Ердоґаном досягти домовленості, що турецькі колеги постараються допомогти в організації розмінування українських портів, аби звільнити звідти судна, які, по суті, захопили в заручники, з вантажами, потрібними для країн, що розвиваються".
Деталі: Лавров сказав, що ця домовленість передбачає те, що внаслідок розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал і не завдасть шкоди російському флоту.
Передісторія:
- 31 травня Лавров заявляв, що російський військовий флот дозволить безпечний прохід суден із українським зерном, якщо Україна вирішить питання з розмінуванням.
- У понеділок 30 травня Путін й Ердоґан провели телефонну розмову, на якій Ердоґан запропонував провести в Стамбулі тристоронню зустріч України, Росії та ООН.
- Перед цим, Ердоґан зателефонував президентові Володимиру Зеленському, в якому розповів про свою ідею. В Офісі президента прокоментували, що Зеленський готовий зустрітися в тристоронньому форматі в Туреччині, якщо Путін буде до цього готовий.