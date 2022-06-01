Путін і Ердоган домовились, що Туреччина допоможе розмінувати українські порти – Лавров

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито Кремль дав попередню згоду на те, аби Туреччина допомогла в розмінуванні українських портів.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" із заявою Лаврова на пресконференції в Саудівській Аравії

Пряма мова Лаврова: "За результатами розмови (російського президента Володимира Путіна – ред.) з президентом (Туреччини Реджепом Таїпом – ред.) Ердоґаном досягти домовленості, що турецькі колеги постараються допомогти в організації розмінування українських портів, аби звільнити звідти судна, які, по суті, захопили в заручники, з вантажами, потрібними для країн, що розвиваються".

Деталі: Лавров сказав, що ця домовленість передбачає те, що внаслідок розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал і не завдасть шкоди російському флоту.

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