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Путін і Ердоган домовились, що Туреччина допоможе розмінувати українські порти – Лавров

Денис КарловськийСереда, 1 червня 2022, 19:22
Путін і Ердоган домовились, що Туреччина допоможе розмінувати українські порти – Лавров
фото ілюстративне: getty images

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито Кремль дав попередню згоду на те, аби Туреччина допомогла в розмінуванні українських портів.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" із заявою Лаврова на пресконференції в Саудівській Аравії

Пряма мова Лаврова: "За результатами розмови (російського президента Володимира Путіна – ред.) з президентом (Туреччини Реджепом Таїпом – ред.) Ердоґаном досягти домовленості, що турецькі колеги постараються допомогти в організації розмінування українських портів, аби звільнити звідти судна, які, по суті, захопили в заручники, з вантажами, потрібними для країн, що розвиваються".

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Деталі: Лавров сказав, що ця домовленість передбачає те, що внаслідок розмінування Україна не зміцнить свій військовий потенціал і не завдасть шкоди російському флоту.

Передісторія:

  • 31 травня Лавров заявляв, що російський військовий флот дозволить безпечний прохід суден із українським зерном, якщо Україна вирішить питання з розмінуванням.
  • У понеділок 30 травня Путін й Ердоґан провели телефонну розмову, на якій Ердоґан запропонував провести в Стамбулі тристоронню зустріч України, Росії та ООН. 
  • Перед цим, Ердоґан зателефонував президентові Володимиру Зеленському, в якому розповів про свою ідею. В Офісі президента прокоментували, що Зеленський готовий зустрітися в тристоронньому форматі в Туреччині, якщо Путін буде до цього готовий.

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Теми: портиЧорне мореЕрдоганПутін
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